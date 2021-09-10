مواجهات في الضفة بجمعة " الغضب" الفلسطيني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9e4
أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية في جمعة الغضب التي دعت لها الفصائل الفلسطينية نصرة للأاسرى الفلسطينين داخل السجون الإسرائيلية.
أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية في جمعة الغضب التي دعت لها الفصائل الفلسطينية نصرة للأاسرى الفلسطينين داخل السجون الإسرائيلية.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.