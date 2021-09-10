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مواجهات في الضفة بجمعة " الغضب" الفلسطيني

أخبار العالم العربي

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أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية في جمعة الغضب التي دعت لها الفصائل الفلسطينية نصرة للأاسرى الفلسطينين داخل السجون الإسرائيلية.

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