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أسير محرر يتحدث عن تجربته في سجن جلبوع

أخبار العالم العربي

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التقت كاميرا آر تي في مدنية القدس بالأسير المحرر رجائي الحداد الذي روى تجربته الخاصة في سجن جلبوع والتي امتدت لعشر سنوات، كما تحدث عن تفاصيل الإجراءات الأمنية المشددة داخله.

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