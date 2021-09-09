أسير محرر يتحدث عن تجربته في سجن جلبوع
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التقت كاميرا آر تي في مدنية القدس بالأسير المحرر رجائي الحداد الذي روى تجربته الخاصة في سجن جلبوع والتي امتدت لعشر سنوات، كما تحدث عن تفاصيل الإجراءات الأمنية المشددة داخله.
التقت كاميرا آر تي في مدنية القدس بالأسير المحرر رجائي الحداد الذي روى تجربته الخاصة في سجن جلبوع والتي امتدت لعشر سنوات، كما تحدث عن تفاصيل الإجراءات الأمنية المشددة داخله.
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