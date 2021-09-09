المغرب.. "التجمع الوطني" يتصدر الانتخابات
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أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار فوزه في الانتخابات البرلمانية المغربية، مؤكدا استعداده للتعاون مع الأحزاب التي تتقاسم معه ذات المبادئ.
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار فوزه في الانتخابات البرلمانية المغربية، مؤكدا استعداده للتعاون مع الأحزاب التي تتقاسم معه ذات المبادئ.
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