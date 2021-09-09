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المغرب.. "التجمع الوطني" يتصدر الانتخابات

أخبار العالم العربي

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أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار فوزه في الانتخابات البرلمانية المغربية، مؤكدا استعداده للتعاون مع الأحزاب التي تتقاسم معه ذات المبادئ.

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