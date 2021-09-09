لافروف: نرفض تحول سوريا إلى ساحة تصفية
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رفض وزير الخارجية الروسي /سيرغي لافروف/ تحول سوريا إلى ساحةٍ لتصفية الحسابات بين الدول.
وأكد خلال مؤتمر صحفي بموسكو مع نظيره الإسرائيلي /يائير لابيد/ أن روسيا لا تقبل أن تستخدم الأراضي السورية منطلقا لتهديد إسرائيل، أو أي دولة. من جهته، قال لابيد إن المنطقة لن تنعم بالاستقرار في ظل التهديدات الإيرانية، حسب تعبيره.
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