كاسحة جليد روسية تكشف تغيرا في القطب الشمالي
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كشفت كاسحة الجليد الروسية وهي تشق طريقها نحو قمة القطب الشمالي، كيف أثرت ظاهرة الاحتباس الحراري في أقصى نقطة على الأرض حيث نادرًا ما ترتفع درجات الحرارة فوق درجة التجمد.
كشفت كاسحة الجليد الروسية وهي تشق طريقها نحو قمة القطب الشمالي، كيف أثرت ظاهرة الاحتباس الحراري في أقصى نقطة على الأرض حيث نادرًا ما ترتفع درجات الحرارة فوق درجة التجمد.
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