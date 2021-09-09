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كاسحة جليد روسية تكشف تغيرا في القطب الشمالي

العلوم والتكنولوجيا

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كشفت كاسحة الجليد الروسية وهي تشق طريقها نحو قمة القطب الشمالي، كيف أثرت ظاهرة الاحتباس الحراري في أقصى نقطة على الأرض حيث نادرًا ما ترتفع درجات الحرارة فوق درجة التجمد.

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