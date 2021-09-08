انتهاء التصويت في الانتخابات المغربية
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أغلقت مكاتب الإقتراع أبوابها في المغرب بعد انتهاء عملية التصويت في أول انتخابات برلمانية ومحلية متزامنة تشهدها البلاد..
وأعلنت وزارة الداخلية أنّ نسبة المشاركة بلغت عند الساعة الـ5 مساء،36%.. ويواجه حزب العدالة والتنمية، الذي يسعى للحفاظ على رئاسة الحكومة، منافسة قوية من حزب التجمع الوطني للأحرار، وأحزاب أخرى
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