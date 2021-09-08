 
مباشر

انتهاء التصويت في الانتخابات المغربية

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8t8

أغلقت مكاتب الإقتراع أبوابها في المغرب بعد انتهاء عملية التصويت في أول انتخابات برلمانية ومحلية متزامنة تشهدها البلاد..

وأعلنت وزارة الداخلية أنّ نسبة المشاركة بلغت عند الساعة الـ5 مساء،36%.. ويواجه حزب العدالة والتنمية، الذي يسعى للحفاظ على رئاسة الحكومة، منافسة قوية من حزب التجمع الوطني للأحرار، وأحزاب أخرى

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا