انتهاء التصويت في الانتخابات المغربية

أغلقت مكاتب الإقتراع أبوابها في المغرب بعد انتهاء عملية التصويت في أول انتخابات برلمانية ومحلية متزامنة تشهدها البلاد..

وأعلنت وزارة الداخلية أنّ نسبة المشاركة بلغت عند الساعة الـ5 مساء،36%.. ويواجه حزب العدالة والتنمية، الذي يسعى للحفاظ على رئاسة الحكومة، منافسة قوية من حزب التجمع الوطني للأحرار، وأحزاب أخرى