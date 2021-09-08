وفاة وزير الطوارئ الروسي في حادث
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن وفاة الوزير، يفغيني زينيتشيف، إثر حادث مأساوي وقع خلال تدريبات في مدينة نوريلسك، الواقعة في إقليم كراسنويارسك، شمال روسيا.
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن وفاة الوزير، يفغيني زينيتشيف، إثر حادث مأساوي وقع خلال تدريبات في مدينة نوريلسك، الواقعة في إقليم كراسنويارسك، شمال روسيا.
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