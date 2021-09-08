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وفاة وزير الطوارئ الروسي في حادث

أخبار روسيا

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن وفاة الوزير، يفغيني زينيتشيف، إثر حادث مأساوي وقع خلال تدريبات في مدينة نوريلسك، الواقعة في إقليم كراسنويارسك، شمال روسيا.

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