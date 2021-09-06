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عملية عسكرية شمال العراق لملاحقة داعش

أخبار العالم العربي

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أعلنت القوات العراقية المشتركة إطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش شمالي البلاد، بإسناد جوي من الطيران العسكري والتحالف الدولي.

فيما دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتشكيل لجنة للتحقيق في الخروقات الأمنية بكركوك، متهما أطرافا لم يسمها بالسعي إلى خلق فتنة قبل الانتخابات

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