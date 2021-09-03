راب لم نعترف بطالبان وسنتواصل معها
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شدد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب من إسلام آباد على أن بلاده لا تعترف بحكومة طالبان، لكنه أكد ضرورةَ إبقاء التواصلِ لإخراج المتعاونين وتقديم المساعدات.
فيما تستمر حملة الانتقادات للحكومة البريطانية في تعاطيها مع الأزمة الأفغانية ومحاولات إجلاء من بقي من الرعايا البريطانيين والأفغان.
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