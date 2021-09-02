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لافروف: لا نخطط للوساطة في أفغانستان

أخبار روسيا

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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمله في تسوية الوضع في بانجشير عبر المفاوضات، مشيرا إلى أن موسكو لا تُخطط للوساطة بين طالبان والقُوى السياسية الأخرى في أفغانستان..

من جانبه شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أهميةِ ألا تتحول أفغانستان إلى بؤرٍ للتنظيمات الإرهابية..

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