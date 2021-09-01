وفد عسكري روسي في الجزائر لبحث التعاون
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زار وفد عسكري روسي بقيادة نائب وزير الدفاع ألكساندر فومين العاصمة الجزائرية لحضور مراسم ختام الألعاب العسكرية الدولية، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري التقني مع الجزائر.
زار وفد عسكري روسي بقيادة نائب وزير الدفاع ألكساندر فومين العاصمة الجزائرية لحضور مراسم ختام الألعاب العسكرية الدولية، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري التقني مع الجزائر.
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