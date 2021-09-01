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وفد عسكري روسي في الجزائر لبحث التعاون

أخبار العالم العربي

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زار وفد عسكري روسي بقيادة نائب وزير الدفاع ألكساندر فومين العاصمة الجزائرية لحضور مراسم ختام الألعاب العسكرية الدولية، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري التقني مع الجزائر.

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