طهران: إرسال نفطنا إلى لبنان قرار سيادي
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أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية /سعيد خطيب زادة/ أن إرسال سفينة وقود إلى لبنان، قرار سيادي، مشددا في مؤتمر صحفي أن طهران سوف تستمر في بيع وقودها طالما هناك طلب عليه.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية /سعيد خطيب زادة/ أن إرسال سفينة وقود إلى لبنان، قرار سيادي، مشددا في مؤتمر صحفي أن طهران سوف تستمر في بيع وقودها طالما هناك طلب عليه.
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