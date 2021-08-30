طهران: إرسال نفطنا إلى لبنان قرار سيادي

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية /سعيد خطيب زادة/ أن إرسال سفينة وقود إلى لبنان، قرار سيادي، مشددا في مؤتمر صحفي أن طهران سوف تستمر في بيع وقودها طالما هناك طلب عليه.

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