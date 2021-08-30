لقاء عباس و غانتس في رام الله

كشف وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، عن لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في رام الله.

مؤكدا عبر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن اللقاء بحث العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية من كل جوانبها،إلى ذلك، استنكرت حركتا حماس، والجهاد الإسلامي، لقاء عباس غانتس.