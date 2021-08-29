بينيت: اتفقت مع بايدن على كبح نووي إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي /نفتالي بينيت/ إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي /جو بايدن/ خلال زيارته إلى واشنطن، على القيام بعمل استراتيجي مشترك لكبح البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف /بينيت/ في تصريحات صحفية لدى مغادرته واشنطن، أن هناك خطوات ملموسة بشأن تعزيز واشنطن للقدرات العسكرية الإسرائيلية.