بينيت: اتفقت مع بايدن على كبح نووي إيران
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي /نفتالي بينيت/ إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي /جو بايدن/ خلال زيارته إلى واشنطن، على القيام بعمل استراتيجي مشترك لكبح البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف /بينيت/ في تصريحات صحفية لدى مغادرته واشنطن، أن هناك خطوات ملموسة بشأن تعزيز واشنطن للقدرات العسكرية الإسرائيلية.
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