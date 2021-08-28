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إيران تعتبر تصريحات بايدن وبينيت تهديدا

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اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني /علي شمخاني/ أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، حول إمكانية استخدام خيارات أخرى ضد بلاده.

ترقى إلى مستوى تهديد دولة أخرى بشكل غير قانوني. مشددا على حق ايران في الرد على أي إجراء ضدها.

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