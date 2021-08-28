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كوشان بلدي.. مبادرة في غزة تشبثا بحق العودة

أخبار العالم العربي

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أطلق ناشطون في ملف اللاجئين في غزة مبادرة "كوشان بلدي" للتصدي لسياسات إسرائيل، مؤكدين أن مساعيهم ترمي إلى وقف مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل.

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