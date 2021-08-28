كوشان بلدي.. مبادرة في غزة تشبثا بحق العودة

أطلق ناشطون في ملف اللاجئين في غزة مبادرة "كوشان بلدي" للتصدي لسياسات إسرائيل، مؤكدين أن مساعيهم ترمي إلى وقف مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل.

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