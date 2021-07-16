عشرات القتلى جراء الفيضانات غرب أوروبا

لقي ما لا يقل عن مئةٍ وسبعةَ عشرَ شخصًا حتفهم، جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق غرب أوروبا، وأثرت على ألمانيا وبلجيكا بصورة خاصة.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بارتفاع حصيلة ضحايا الهطول الغزير للأمطار غربي البلاد إلى مئة وثلاثة أشخاص. بينما أعلنت السلطات المحلية أن أكثر من ألف وثلاثمئة شخص بمنطقة /آرفايلر/ الغربية ما زالوا في عداد المفقودين. وأسفرت الفياضانات عن ارتفاع مستوى الأنهار، كما تسببت باقتلاع أشجارٍ وتدمير طرق ومنازل. وفي بلجيكا تسببت العواصف في مقتل أربعة عشر شخصا، وفقدان أربعة آخرين. كما أعلنت لوكسمبورغ وهولندا عن أضرار كبيرة بسبب الفياضانات في المنطقة.