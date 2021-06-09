بايدن يبدأ من بريطانيا أول رحلاته الخارجية

يستهل الرئيس الأمريكي جو بايدن أولَ جولةٍ خارجية له منذ توليه منصبه، من بريطانيا .

وقال بايدن في تصريح صحفي قبيل مغادرته، إنه يسعى لتعزيز التحالف مع الأوروبيين، وإظهارِ وحدة الموقف معهم لموسكو وبكين.. وسيعقد بايدن لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قبل المشاركة في اجتماع مجموعة السبع في بريطانيا.. وبعد ذلك سيتوجه الرئيس الأمريكي إلى بروكسل لإجراء محادثاتٍ في إطار اجتماع لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي.. وبعد ذلك، سيغادر بايدن إلى جنيف للمشاركة في اجتماع القمة المقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السادس عشر من الشهر الحالي.