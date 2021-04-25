أنقرة تستدعي سفير واشنطن بعد قرار بلاده

أعلنت الخارجية التركية استدعاء السفير الأمريكي لدى أنقرة على خلفية قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الاعتراف بإبادة الأرمن.

وندد وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو بالقرار واعتبره مستندا للشعبوية ويقوض الثقة بين أنقرة وواشنطن مؤكدا أن بلاده ليس لديها ما تتعلمه بشأن ماضيها. في غضون ذلك أعلنت السفارة والقنصليات الأمريكية في تركيا أنها ستغلق أبوابها يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الجاري احترازيا، وتوقع البيان حدوث مظاهرات أو احتجاجات بعد اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعرض الأرمن للإبادة في الدولة العثمانية.