شكري: نسعى لمواصلة مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري /سامح شكري/ سعي بلاده لاستمرار مفاوضات سد النهضة، وذلك تجنبًا لأي تداعيات سلبية على مصر والسودان، ولمنع أي توتر يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال /شكري/ خلال اجتماعه مع الرئيس التونسي /قيس سعيّد/ في قصر قرطاج ضمن جولته الإفريقية لعرض تطورات ملف سدّ النهضة، إن القاهرة امتلكت إرادة خلال مفاوضات /كنشاسا/ للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل السد، بما يحفظ حقوق مصر والسودان وإثيوبيا، ويحقق مصالحها المشتركة. من جانبه جدد /سعيّد/ التأكيد على موقف بلاده الداعم لمصر من أجل التوصل إلى حل عادل بشأن سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر المائية، مشددا على أن الأمن القومي المصري ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.