نجاح التحام المركبة الروسية بالمحطة الدولية

أعلنت وكالة روس كوسموس الفضائية نجاح عملية التحام مركبتها المأهولة /سويوز ام اس ثمانية عشر/ بالمحطة الفضائية الدولية، والتي أطلقت من قاعدة بايكنور.

وحملت المركبة البعثة الفضائية الخامسة والستين التي تضم رائدي الفضاء الروسيين /أوليغ نوفيتسكي/ و/بيوتر دوبروف/ إضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي /مارك تي فاندي هي/، واستغرقت الرحلة إلى المحطة الدولية نحو ثلاث ساعات، وأطلق على المركبة اسم يوري غاغارين إحياء لذكرى تحليقه في أول رحلة مأهولة إلى الفضاء، انطلقت من قاعدة بايكونور في الثاني عشر من أبريل عام ألف وتسعمئة وواحد وستين.