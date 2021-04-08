موسكو: مستعدون للأسوأ في علاقتنا بواشنطن
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قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن موسكو مستعدة لأسوأ السيناريوهات في العلاقات مع واشنطن.
مضيفا أن نية الولايات المتحدة تعيين ممثل خاص لمشروع السيل الشمالي اثنان تظهر بوضوح تدخلها في شؤون الدول الأخرى. من جانبه انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف النهج الأمريكي تجاه روسيا، مشددا على أن موسكو سترد على أي عقوبات قد تفرضها الإدارة الأمركية، وقال إن موسكو لن تنتظر تحديد الموقف الأمريكي من معاهدة السماء المفتوحة إلى الأبد.