الصفدي: تعاملنا مع محاولات لزعزعة استقرار الأردن تجـري بالتنسيـق مع جهـات خـارجية

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الحكومة سيطرت على محاولات لزعزعة استقرار المملكة شارك فيها الأمير حمزة بن الحسين ومقربين منه بالتنسيق مع جهات خارجية.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي أن الأمير حمزة لم يتجاوب مع طلب رئيس الأركان بالامتناع عن التعامل مع نشاطات تمس الأردن، مؤكدا أن الأمر يجري احتواؤه في إطار الأسرة الهاشمية، وشدد الصفدي في الوقت ذاته على أن أمن البلاد فوق كل اعتبار، مضيفا أن التحقيقات بدأت منذ فترة وأن السلطات تحركت بعد أن انتقل المشتبه بهم من التخطيط إلى تحديد وقت التحرك، وأشار الصفدي إلى أن هناك من وظف ما سماها أمنيات لخدمة أجندات هدفها ضرب الأردن وموقفه من قضايا رئيسة في المنطقة.