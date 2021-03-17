موسكو: تصريحات بايدن إهانة لروسيا

انتقد مجلس النواب الروسي تصريحات الرئيس الأمريكي /جو بايدن/ المسيئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشددا على أنها إهانة للشعب الروسي بأكمله.

وقال رئيس المجلس /فيتشسلاف فولودين/ إن وصف بايدن لبوتين بالقاتل هو نوع من الهستيريا الناجمة عن الضعف. إلى ذلك، رفض المتحدث باسم الكرملين /دميتري بيسكوف/ مزاعم الاستخبارات الأمريكية بشأن تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية العام الماضي. في المقابل، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية توسيع القيود على الصادرات المتعلقة بالأمن الوطني إلى روسيا، على خلفية التسميم المزعوم للمعارض الروسي ألكسي نافالني، فيما أكدت الخارجية الروسية أن توسيع العقوبات الأمريكية يقلل من فرص تطبيع العلاقات بين الجانبين.