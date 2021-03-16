وكالة الأدوية الأوروبية تقيم "أسترازينيكا"

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها تقيم حاليا الآثار الجانبية للقاح "أسترازينيكا" وعلاقته بحالات تجلط الدم، مضيفة أن خبراءها سيقدمون الخميس المقبل إجابات بشأن سلامته.

وأكدت الوكالة أنها على يقين بأن الفائدة من لقاح "أسترازينيكا" تفوق مخاطر الآثار الجانبية له، مؤكدة غياب ما يؤشر في الوقت الراهن إلى أن التطعيم باللقاح قد تسبب بالحوادث التي وردت تقارير بشأنها. وكانت عدة دول أوروبية، أبرزها، فرنسا وألمانيا وإسبانيا، وإيطاليا والسويد قررت تعليق استخدام لقاح /أسترازينيكا/ بعد تقارير عن إصابة بعض من تلقوه بجلطات دموية. وفي السياق ذاته، تبحث منظمة الصحة العالمية اليوم المسائل المتعلقة باللقاح.