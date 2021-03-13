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الجيش اليمني يسيطر على مواقع غرب تعز

أخبار العالم العربي

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أفادت وكالة سبأ اليمنية بأن القوات الحكومية سيطرت على مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز، بعد مواجهات مع جماعة أنصار الله الحوثية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الجيش سيطر على جبل القرقرة في محيط منطقة الطوير الأعلى، مضيفا أن خمسة وثلاثين مسلحا من الحوثيين قُتلوا خلال المعارك. في غضون ذلك، أعلنت مصادر إعلامية محلية أن التحالف العربي بقيادة السعودية شن سبع عشرة غارة جوية، استهدفت مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مأرب، بالإضافة إلى غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف بمحافظة صعدة.

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