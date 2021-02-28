احتدام الأزمة السياسية في أرمينيا

دانت المعارضة الأرمينية تصريحات نائب في الحزب الحاكم بشأن وجود أسس لعزل الرئيس /أرمين ساركيسيان/ بعد رفضه إقالة قائد هيئة الأركان، واصفة إياها بالانتحار.

واتهم النائب /فاآغن أوفاكيميان/ الرئيس الأرميني بارتكاب انتهاك صارخ للدستور وبممارسة تعسفية لصلاحياته بعد رفضه توقيع طلب رئيس الوزراء /نيكول باشينيان/. من جانبه قال باشينيان إن خطوة الرئيس لا تسهم في تسوية الأزمة، مؤكدا أنه أرسل له طلبا جديدا لإقالة رئيس الأركان. كما دعا /باشينيان/ أنصاره للخروج في مظاهرات داعمة له يوم غد الإثنين للمطالبة بما وصفه حماية النظام الديمقراطي والدستوري في أرمينيا.. هذا ويواصل أنصار المعارضة الاحتشاد أمام البرلمان للمطالبة باستقالة /باشينيان/.