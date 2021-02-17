خامنئي: نهتم بالخطوات العملية لا الوعود

قال المرشد الإيراني /علي خامنئي/ إن طهران تنتظر خطوات عملية من أطراف الاتفاق النووي، وليس مجرد تصريحات ووعود خاوية، على حد تعبيره.

وتعهد خامنئي في خطاب بثه التلفزيون الإيراني بالرد بالمثل على أي خطوات عملية تبادر إليها الأطراف الأخرى.. كما اتهم خامنئي في خطابه واشنطن بنكث الوعود التي قطعتها لطهران.. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن العودة إلى تطبيق الاتفاق النووي يمكن أن تتم دفعة واحدة، أو خطوة تلو أخرى، مشددا على أن الاتفاق لا يحتاج إلى مفاوضات جديدة.