تواصل محاكمة دونالد ترامب

بدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بطرح أسئلتهم على المدعين ومحامي الدفاع خلال محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، عقب انتهاء فريق الدفاع من تقديم مرافعته.

وينتظر أن يصوت أعضاء المجلس لتحديد ما إذا كان ترامب مذنبا أم لا في التهم الموجهة إليه، فيما يخصص نظام المحكمة أربع ساعات لأسئلة أعضاء مجلس الشيوخ، يمكن بعدها أن يتم استدعاء شهود. وكان محامو الرئيس السابق قد أكدوا أن ترامب لم يحرض أو يتسبب باقتحام أنصاره للكونغرس، واصفين المحاكمة الراهنة بالعمل غير الدستوري الذي يرمي إلى الانتقام السياسي ويزيد من انقسام البلاد. فيما طالب المدعون الديمقراطيون مجلس الشيوخ بإدانة ترامب بتهمة التحريض على العصيان.