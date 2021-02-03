واشنطن: نسعى لبحث الحد من التسلح مع موسكو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين أن بلاده تعتزم مناقشة مسألة الحد من التسلح مع روسيا حيال جميع أسلحتها النووية خلال السنوات الخمس.

وهي الفترة التي مددت فيها معاهدة ستارت ثلاثة..

وفي السياق. أكد حلف شمال الأطلسي الناتو دعمه الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة على تمديد معاهدة ستارت ثلاثة للحد من الاسلحة الأستراتيجية. وشدد حلف الناتو في بيان على أن تمديد المعاهدة لخمس سنوات يسهم في تحسين الاستقرار الدولي. وأضاف البيان أن حلفاء الناتو عازمون على التمسك باتفاقيات الحد من التسلح وعدم انتشارها ودعم المزيد من المفاوضات بشأن هذه القضايا.