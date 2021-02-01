روسيا تتجه لتقنين عمل شركات التكنولوجيا

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة بإعداد مقترحات بشأن إدخال متطلبات إضافية لشركات التكنولوجيا والمعلومات الأجنبية العاملة في فضاء الإنترنت الروسي.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي /دميتري ميدفيديف/ لوسائل إعلام روسية عدم وجود مؤشرات على الرغبة بفصل روسيا عن شبكة الإنترنت العالمية، مؤكدا أن لدى موسكو خطة عمل بديلة في تلك الحالة. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد طالبت الولايات المتحدة بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية الروسية، واتهمتها بالترويج للأخبار المزيفة والفعاليات غير المرخصة عبر الفضاء الرقمي الروسي.