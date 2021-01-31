احتجاجات غير مرخصة لأنصار نافالني

يشارك مئات من أنصار المدون والمعارض الروسي أليكسي نافالني في احتجاجات غير مرخصة وسط موسكو.

إلى ذلك، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية.

وجاءت تصريحات زاخاروفا على خلفية نشر السفارة الأمريكية بموسكو رسالة دعم للتظاهرات غير القانونية في روسيا الأسبوع الماضي. يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تويتر أن بلاده تدين ما وصفه الاستخدام المتواصل للأساليب القاسية من قبل السلطات الروسية ضد المتظاهرين السلميين والصحفيين، داعياً لإطلاق نافالني وغيره من المحتجزين، فيما دعت السفارة الأمريكية في موسكو روسيا في تغريدة جديدة على تويتر إلى الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.