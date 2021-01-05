قادة الخليج يوقعون بيانا لتأكيد التضامن

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال افتتاح القمة الخليجية في السعودية إن اتفاق العلا جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي.

وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول المنطقة بما يخدم آمالها وتطلعاتها. وأضاف ابن سلمان أنه يجب استدراك الأهداف السامية ومقومات المجلس لاستكمال المسيرة وتحقيق التكامل في جميع المجالات، مشيرا إلى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز هي تَعزيز التكامل بين دول المجلس. ودعا بن سلمان إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات في المنطقة، وأشاد ولي العهد السعودي بوساطة الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع الخليجي . كما دعا إلى مواجهة المشروع الإيراني معتبرا أن برنامج طهران النووي يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.