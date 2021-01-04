ترامب يعتزم مقاضاة سكرتير ولاية جورجيا

قال رئيس فرع الحزب الجمهوري بولاية جورجيا الأميركية ديفيد شيفر، إن الرئيس دونالد ترامب رفع دعويين قضائيتين ضد سكرتير الولاية بسبب تسريب مكالمة هاتفية سرية بشأن نتائج الانتخابات.

وكانت صحيفة واشنطن بوست نشرت تسجيلا لمكالمة هاتفية يطلب فيها ترامبمن سكرتيرولاية جورجيا إيجادَ نحوِ اثني عشر ألف صوت لقلب فارق الأصوات معجو بايدن في الولاية محذرا أياه من تبعات جنائية إذا لم يستجب لطلبه. من جهته، قال سكرتير الولاية، إن الرئيس ترامب لا يزال يصدق الإدعاءات بشأن الانتخابات على الرغم من تبيان عدم زيفها. إلى ذلك ندد الديمقراطيون بشدة بالضغوط التي مارسها ترامب لقلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، ودعوا إلى تحقيق جنائي، كما قرروا تقديم مشروع قرار في الكونغرس لتوبيخه.