دول سد النهضة تتفق على اجتماعات ثنائية

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية عن تبني أطراف مفاوضات سد النهضة مقترح الخرطوم بتخصص الأسبوع الحالي لاجتماعات ثنائية بين الخبراء والمراقبين من الدول الثلاث.

جاء ذلك خلال جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد بحضور خبراء الاتحاد الإفريقي والمراقبين الدوليين. وطالبت جنوب إفريقيا الرئيسة الدورية للاتحاد الإفريقي بتخصيص هذه الاجتماعات لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف قبل استئناف الاجتماعات الأحد المقبل، معربة عن أملها أن تختتم المفاوضات بنهاية الشهر الحالي. من جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الملء الثاني للسد.