الحريري يتعهد بتشيكل حكومة تكنوقراط

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف /سعد الحريري/، في كلمة من قصر بعبدا، أنه سيعمل على تشكيل حكومة من الاختصاصيين وغير الحزبيين، معتبرا أنها الفرصة الأخيرة أمام البلاد.

وأوضح الحريري أن مهمة الحكومة الجديدة ستتمثل بتطبيق الإصلاحات الاقتصاديّة والماليّة والإداريّة، الواردة في المبادرة الفرنسيّة. مؤكدا عزمه على العمل لوقف الانهيار الاقتصادي في لبنان، وإعادة إعمار ما دمّره انفجار مرفأ بيروت. وكان الرئيس /ميشال عون/ قد كلف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على خمسة وستين صوتاً في الاستشارات النيابية الملزمة. وامتنعت كُتل التيار الوطني الحر، وحزب الله، والقوات اللبنانية، عن تسمية الحريري، بينما سمّت كُتل حركةِ أمل، والمستقبل، والمردة، واللقاء الديموقراطي، الحريري للمنصب.