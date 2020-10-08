قره باغ.. تواصل العمليات القتالية

أكدت سلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها تواصل العمليات القتالية في الجبهتين الشمالية والجنوبية للإقليم.

هذا وتبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بقصف المدنيين في قره باغ.. وأعلنت يريفان تدمير معدات للجيش الأذربيجاني، واتهمته بقصف كاتدرائية المسيح المخلص في مدينة شوشي، ما أدى إلى إصابة صحفيين روسيين بجروح خطرة.. من جانبها، أكدت باكو أن قواتها لا تستهدف المواقع التاريخية أو الثقافية أو الدينية، واتهمت الجيش الأرميني بقصف مدينة "باردا" وبلدات أذربيجانية أخرى في محيط قره باغ.