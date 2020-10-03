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رئيس وزراء أرمينيا يبحث مع ميركل الأوضاع في قره باغ

باشنيان: منطقة قره باغ تتعرض لهجوم واسع

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أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيقول باشنيان، أن منطقة قره باغ تتعرض لهجوم واسع وغير مسبوق، وأن العمليات العسكرية للقوات الأذربيجانية تُدار من قبل 150 عسكريا تركيا رفيعا.

هذا واتهمت وزارة الدفاع الأرمينية الجيش الأذربيجاني باستهداف السكان المدنيين في الإقليم بالقنابل العنقودية وراجمات صواريخ لار 160 إسرائيلية الصنع.

وأعلنت الوزارة أن دفاعاتها أسقطت ثلاث مقاتلات أذربيجانية في الجبهات الأمامية للمعارك بإقليم قره باغ، بدورها نفت باكو إسقاط الطائرات.

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