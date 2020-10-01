دعوات لوقف القتال في منطقة قره باغ

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك، دعوا إلى وقف فوري للأعمال القتالية في منطقة قره باغ.

كما دعا الرؤساء الثلاثة كلا من يريفان وباكو إلى التعهد باستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو ضرورة وقف الأعمال العدائية في قره باغ، وعدم السماح بمشاركة مقاتلين أجانب في الصراع.

وكانت الخارجية الروسية قد أعربت عن قلقها إزاء تقارير تتحدث عن نقل مسلحين سوريين إلى منطقة قره باغ.