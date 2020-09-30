باكو تؤكد تدمير "S300 " الأرمينية ويريفان تنفي

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية تدمير منظومة صواريخ إس- ثلاثمئة تابعة للقوات الجوية الأرمينية في قره باغ، وهو ما نفته وزارة الدفاع الأرمينية.

وأعلنت الوزارة أن جيشها طوق عسكريين أرمن على خط التماس في قره باغ. مضيفة أن العمليات العكسرية مستمرة على طول الجبهة. كما اتهمت الدفاع الأذربيجانية يريفان بحشدها لقواتها ومحاولة شن هجوم. سياسيا، قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إن تركيا ليست طرفا في النزاع الدائر مع أرمينيا في قره باغ. وأكد علييف في تصريح صحفي أن بلاده ممتنة لدعم تركيا، نافيا صحة ما سماها شائعات أرمينيا بشأن مشاركة تركيا في النزاع، مؤكدا ألا ضرورة لذلك.