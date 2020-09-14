بوتين يرفض الاتهامات بشأن نافالني

رفض الرئيسُ الروسي /فلاديمير بوتين/ خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي /إيمانويل ماكرون/ جميعَ الاتهامات التي وجهت إلى موسكو، المتعلقة بقضية الناشط والمعارض الروسي /أليكسي نافالني/.

وشدد بوتين على ضرورة أن يقدم الجانب الألماني إلى موسكو، المعلوماتِ المتوفرة لديه عن حالة نافالني، إضافة إلى العمل المشترك مع الأطباء الروس بهذا الشأن. من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي /سيرغي لافروف/ أنه ليس لدى روسيا حتى الآن أسباب قانونية لفتح قضية جنائية بشأن حادثة نافالني.