 
مباشر

أبو ظبي تستدعي القائم بالأعمال الإيراني

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojef

أعلنت الخارجية الإماراتية استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في أبو ظبي، وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات الرئيس الإيراني /حسن روحاني/ بشأن التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.

ووصفت الخارجية الإماراتية خطاب روحاني بغير المقبول، والتحريضي، وقالت إنه يحمل تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة. إلى ذلك، حذر قائد هيئة الأركان الإيراني /محمد باقري/ الإمارات من تحمل مسؤولية أي استهداف لأمن طهران القومي بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال إن نهج إيران تجاه الإمارات سيتغير. وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الإيراني /أمير حاتمي/ أن فتح أبواب المنطقة لإسرائيل سيؤدي إلى زعزعة الأمن في المنطقة، وقال إن على الإمارات أن تتحمل مسؤولية ذلك، لأنها لن تسلم من تداعياته.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا