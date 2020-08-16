أبو ظبي تستدعي القائم بالأعمال الإيراني

أعلنت الخارجية الإماراتية استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في أبو ظبي، وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات الرئيس الإيراني /حسن روحاني/ بشأن التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.

ووصفت الخارجية الإماراتية خطاب روحاني بغير المقبول، والتحريضي، وقالت إنه يحمل تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة. إلى ذلك، حذر قائد هيئة الأركان الإيراني /محمد باقري/ الإمارات من تحمل مسؤولية أي استهداف لأمن طهران القومي بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال إن نهج إيران تجاه الإمارات سيتغير. وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الإيراني /أمير حاتمي/ أن فتح أبواب المنطقة لإسرائيل سيؤدي إلى زعزعة الأمن في المنطقة، وقال إن على الإمارات أن تتحمل مسؤولية ذلك، لأنها لن تسلم من تداعياته.