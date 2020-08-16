عباس: نرفض اتخاذ قضيتنا ذريعة للتطبيع

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد رفضه اتخاذ القضية الفلسطينية ذريعة للتطبيع مع إسرائيل.

وقال عباس إنه لا يحق للإمارات أو أي دولة أخرى أن تتحدث باسم الفلسطينيين.. من جانبه أكد ماكرون، أن فرنسا رحبت بالاتفاق لأنه يسهم في دفع عملية السلام، مشددا على ضرورة تحقيق حل الدولتين، وأكد ماكرون أنه تحدث مؤخرا مع نتنياهو بشأن خطة الضم، وموقف فرنسا الرافض لها، باعتبارها عملا أحاديا يزيد الأمر تعقيدا. إلى ذلك

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن العبث بالقدس ومقدساتها لن يمر، وأنه لا يمكن السكوت على نسف مبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية والاسلامية.