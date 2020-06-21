شكري: لا نريد من مجلس الأمن معاقبة إثيوبيا

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن القاهرة لا تريد من مجلس الأمن اتخاذ إجراءات عقابية ضد إثيوبيا، بل حل أزمة سد النهضة وتداعياتها.

وأضاف شكري في تصريحات صحافية أن القاهرة أحالت ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن لمنع نشوب توتر قد يؤثر على المنطقة، مؤكدا أن الجانب الإثيوبي لطالما رفض أي وساطة لحل الأزمة. وكشف شكري أن إثيوبيا رفضت اقتراحا مصريا لتفويض البنك الدولي بوضع اتفاق من منظور فني وقانوني حول عمل السد، انطلاقا من اعتقاد بلاده بأن القضية علمية وليست سياسية. وشدد شكري على أن قضية سد النهضة تمس مستقبل أكثر من مئة وخمسين مليون مصري وسوداني.