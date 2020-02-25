فيروس كورونا يتمدد ويحصد مزيدا من الأرواح

أعلنت السلطات الإيطالية ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جرّاء فيروس كورونا إلى عشرة أشخاص، فيما تأكدت إصابة ثلاثمئة واثنين وعشرين آخرين بالفيروس بعد انتقال العدوى إلى جنوب البلاد.

إلى ذلك، سجلت النمسا وكرواتيا وسويسرا أولى الإصابات بالفيروس، كما أعلنت فرنسا عن حالتين جديدتين.. وفي إيران ارتفع عدد الوفيات إلى سبعةَ عشرَ شخصا، وإصابة أكثر من تسعين آخرين، بينهم نائب وزير الصحة، وبرلماني.. عربيا، أعلنت الجزائر عن أول إصابة بالفيروس لمواطن إيطالي يزور البلاد، لتنضم بذلك إلى كل من العراق، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، ومصر، ولبنان.. هذا وسجلت الصين أدنى حصيلة وفيات يومية منذ أسبوعين.