الجيش السوري يتقدم في ريفي حلب وإدلب

أفاد مصدر عسكري لأرتي بأن الجيش السوري يدخل مدينة سراقب بريف إدلب بعد معارك مع النصرة.

وأضاف المصدر أن القوات الحكومية تحاصر مطار تفتناز في المحافظة وتواصل تقدمها بريفي إدلب وحلب مشيرا إلى أنّ الجيش استعاد السيطرة على قرىً وبلداتٍ جديدة خلال تقدمه نحو مدينةِ سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، كما سيطر الجيش على قريتي جزرايا وزمار جَنوب حلب قرب الحدود الإدارية مع إدلب.. إلى ذلك أفاد مصدر طبي لأرتي بمقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين جراء استهداف الفصائل المسلحة أحياء بحلب شمال سوريا.