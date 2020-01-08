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بوتين وأردوغان يفتتحان مشروع السيل التركي

مال وأعمال

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افتتح الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة اسطنبول مشروع السيل التركي لضخ الغاز الروسي إلى تركيا.

وأكد بوتين أن توريد الغاز الروسي عبر السيل التركي مهم لاقتصاد أنقرة وتنمية دول جنوب أوروبا. مشيرا إلى تزايد التعاون بين موسكو وأنقرة في جميع المجالات رغم التوتر ومحاولات البعض إعاقته.. وأكد بوتين أن البلدين سينفذان مستقبلا مشاريع متبادلة المنفعة في مجال الطاقة ومجالات أخرى. من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن روسيا تتصدر موردي الغاز إلى تركيا، موضحا في الوقت ذاته أن الهدف المشترك مع موسكو جعل تركيا مركزا عالميا للطاقة.

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