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حصاد العقد.. تونس

أخبار العالم العربي

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شكلت تونس نقطة الانطلاق لما سُمي الربيع العربي مطلع هذا العقد. تحركات شعبية اطاحت بالرئيس بن علي.وصفها التونسيون بثورة الكرامة واستنهضت الحياة السياسية والنقابية والدستورية.

سجلت حرية الاعلام قفزة نوعية كبيرة وشهدت البلاد انتخابات نيابية ورئاسية عدة ليتفق التونسيون ايضا على دستور جديد كرس للمرأة دورها المتصاعد في السياسة والقانون.كل هذه التغييرات لم تنجح في مواجهة الازمات الاقتصادية والاجتماعية وهي ابقت على النظام الاقتصادي المعتمد من العهد السابق.

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