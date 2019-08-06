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واشنطن: كل الخيارات بشأن فنزويلا مفتوحة

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أعلن البيت الأبيض أن واشنطن ستستخدم جميع الوسائل المناسبة لتسوية الوضع في فنزويلا، وإنهاء بقاء الرئيس نيكولاس مادورو في الحكم.

بدوره، أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون من ليما أن العقوبات الأمريكية الجديدة على مادورو ستؤثر بشدة على ما يصله من تمويل دولي. مشددا على تحرك واشنطن بعزم لتضييق الخناق ماليا على مادورو وتسريع الانتقال الديمقراطي السلمي. يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بتجميد كامل أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة.

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