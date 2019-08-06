روحاني: رفع عقوبات واشنطن شرط للتفاوض

اشترط الرئيس الإيراني حسن روحاني على واشنطن رفع العقوبات عن طهران في حال أرادت التفاوض مع الإيرانيين.

وأضاف روحاني خلال لقائه كبار مسؤولي وزارة الخارجية في طهران أن واشنطن استبعدت عملية التفاوض بفرضها عقوبات على المرشد الإيراني ووزير الخارجية، وأنها تعيش عزلة عقب انسحابها من الاتفاق النووي مؤكدا حق إيران بتقليص التزاماتها بالاتفاق، وشدد روحاني على أن بريطانيا لا تستطيع المرور بحرية بمضيق هرمز ومنع السفن الإيرانية من عبور مضيق جبل طارق.